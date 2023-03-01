Звіт МАГАТЕ підтвердив наявність в Ірану збагаченого майже до збройного рівня урану

За останні три місяці кількість урану, збагаченого до рівня понад 60%, в Ірану зросла з 25,2 кілограма до 87,5 кілограма.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.

Про це йдеться в доповіді агенції, повідомляє Reuters.

Минулого тижня дипломати заявили, що МАГАТЕ виявило сліди такого урану на заводі в Фордо, де Іран збагачує уран до 60% чистоти. Збройний рівень збагачення становить близько 90%. Хоча стрибки рівня збагачення можуть бути випадковими, цей стрибок є відносно великим.

Сліди такого урану були знайдені в продукті з двох взаємопов'язаних каскадів, або кластерів, сучасних центрифуг у Фордо, які збагачують уран до 60%. У попередній доповіді Міжнародне агентство з атомної енергії дорікнуло Ірану за те, що він вніс суттєві зміни в ці каскади, не повідомивши про це.

"Іран поінформував Агентство, що "ненавмисні коливання рівнів збагачення могли відбутися протягом перехідного періоду під час введення в експлуатацію процесу [60%] продукту (листопад 2022 року) або під час заміни циліндра подачі", - зазначається у звіті.

У доповіді також йдеться про те, що запаси урану, збагаченого до 60%, який виробляється на двох об'єктах, зросли на 25,2 кг до 87,5 кг з часу останнього квартального звіту.

За термінологією МАГАТЕ, близько 42 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, є "значною кількістю», що визначається як "приблизна кількість ядерного матеріалу, для якого не можна виключити можливість виготовлення ядерного вибухового пристрою".

Високопоставлений дипломат попередив, однак, що на практиці для виготовлення однієї бомби знадобиться понад 55 кг урану, збагаченого до 60%, оскільки під час збагачення частина матеріалу втрачається.

Іран заперечує, що коли-небудь намагався отримати ядерну зброю, і заявляє, що хоче лише засвоїти ядерну технологію для цивільного використання.

За словами дипломатів, другий квартальний звіт про багаторічне розслідування слідів урану, знайдених на трьох незадекларованих об'єктах в Ірані, який також має бути опублікований до засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яка відбудеться наступного тижня, буде оприлюднений лише наприкінці тижня.

Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та США, Великою Британією, росією, Францією, Китаєм, Німеччиною, ЄС. Іран погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних інспекторів в обмін на скасування руйнівних для країни економічних санкцій.

У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Інші учасники угоди поставилися до цього скептично. Іран оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань. У 2021 році сторони повернулися до переговорів про відновлення ядерної угоди, але після кількох раундів не досягли успіху.

Нагадаємо, Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ.