Іран передав Україні звіт про катастрофу літака "МАУ"

"Проект звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку", - сказав Дмитро Кулеба

"Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо добитися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", - сказав міністр Дмитро Кулеба.

Україна отримала від Ірану проект технічного звіту стосовно обставин катастрофи літака Boeing 737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка сталася поблизу Тегерана 8 січня 2020 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Проект звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Тепер у нас є два місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо добитися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", - сказав міністр в інтерв'ю інтернет-виданню "Обозреватель".

За його словами, що стосується суми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір, то наразі вона оприлюднена лише через ЗМІ. Жодних офіційних повідомлень із цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

"Досвід останнього року навчив нас, що слід украй обережно ставитися до інформації іранських ЗМІ і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Доки я не отримаю офіційної пропозиції від іранського уряду, ми не враховуватимемо жодних повідомлень у новинах про цифри. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання багато інформаційного шуму", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що Іран виділить по $150 тисяч кожній із родин жертв авіакатастрофи МАУ