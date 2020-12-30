Іран виділить по $150 тисяч кожній із родин жертв авіакатастрофи МАУ

Віце-президент Ірану з правових питань заявив, що гроші не можуть полегшити біль від катастрофи, однак "є зобов'язання поважати права людей"

Іранський уряд назвав розмір компенсації родинам жертв катастрофи МАУ - кожна сім'я отримає по 150 тисяч доларів.

Про це повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA, зазначає "Громадське".

"Уряд Ірану виплатить гроші сім'ям жертв авіакатастрофи, не враховуючи їхню расу та національність відповідно до міжнародних норм", - повідомляє агентство.

Віце-президент Ірану з правових питань заявив, що гроші не можуть полегшити біль від катастрофи, однак "є зобов'язання поважати права людей".

У коментарі hromadske речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака, має бути визначений шляхом переговорів сторін.

"Далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей", - зазначив Ніколенко.

Речник відомства також повідомив, що Україна все ще не отримала технічного звіту про обставини збиття літака.

Нагадаємоо, що Іран завершив розслідування катастрофи українського літака