Іран завершив розслідування катастрофи українського літака
Про це 30 грудня заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє "Громадське".
З його слів, остаточний звіт надрукували англійською мовою і надали усім зацікавленим сторонам. Ті, хто отримає звіт, матимуть два місяці, щоб представити свої думки Іранській організації цивільної авіації (CAO).
Після цього звіт стане доступний всім людям в інформаційній системі Управління цивільної авіації. Зі слів міністра, документ "спрямований на попередження подібних аварій та підвищення рівня безпеки у світі".
Що відомо про катастрофу літака МАУ?
Літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту "Імам Хомейні" в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи - 11 українців.
Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни. У липні у Франції успішно розшифрували дані обидвох "чорних скриньок" збитого в січні над Тегераном літака МАУ. У МЗС України заявили, що розшифрування підтвердило: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а на момент збиття він був справний.
З Іраном поки не домовилися про чітку суму виплат компенсацій родинам загиблих та авіакомпанії. Крім того, в Україні заявляли про заблоковані перемовини, а заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов говорив, що українські прокурори дізналися: в Ірані катастрофу літака МАУ розслідують за статтями, які передбачають максимум три роки ув'язнення.
Нагадаємо, що Кулеба обіцяє, що Іран не зможе "легко відкупитись" за збиття літака МАУ
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