Кулеба обіцяє, що Іран не зможе "легко відкупитись" за збиття літака МАУ
Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День", повідомляє "Європейська правда".
"Іран жорсткий переговірник, але й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії", - заявив Кулеба.
Він додав, якби Україна не була жорстким переговірником, то Іран можливо вже щось досягнув би.
"Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо", - сказав Кулеба, додавши, що це може зайняти час.
Водночас дипломат підкреслив, що в цій історії Україна не виступає сама по собі."В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені й зі спільною позицією, яка має координуватись. Але ми все зробимо для того, щоб справедливість була неминучою", - запевнив міністр.
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