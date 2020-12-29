Кулеба обіцяє, що Іран не зможе "легко відкупитись" за збиття літака МАУ

Якби Україна не була жорстким переговірником, то Іран можливо вже щось досягнув би

Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна не дозволить Ірану легко відкупитись і уникнути справедливості в історії зі збиттям літака МАУ.

Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День", повідомляє "Європейська правда".

"Іран жорсткий переговірник, але й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії", - заявив Кулеба.

Він додав, якби Україна не була жорстким переговірником, то Іран можливо вже щось досягнув би.

"Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо", - сказав Кулеба, додавши, що це може зайняти час.

Водночас дипломат підкреслив, що в цій історії Україна не виступає сама по собі."В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені й зі спільною позицією, яка має координуватись. Але ми все зробимо для того, щоб справедливість була неминучою", - запевнив міністр.

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