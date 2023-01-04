Іран переобладнує торгове судно і будує з нього безпілотний авіаносець – ЗМІ

У сухому доку біля входу до Перської затоки Військово-морські сили Ірану перетворюють колишній торговий контейнеровоз на корабель для перевезення безпілотникі.в

Згідно із супутниковими фотографіями та фотографіями з відкритих джерел, опублікованих співавтором USNI News Саттоном, військово-морський корабель Корпусу вартових Ісламської революції "Шахід Махдаві" – колишній контейнеровоз під прапором Ірану – переобладнується у військовий корабель для перевезення гелікоптерів і дронів на Іранському суднобудівному та офшорному промисловому комплексі у Бандар-Аббасі поблизу Ормузької протоки.

Зазначається, що "Шахід Махдаві" перебуває в сухому доці щонайменше з травня, і з того часу переробляється з торгового судна на військове.

На нових світлинах видно, як палубу торговельного судна зняли перед установкою надводного пускового апарата.

Саттон зазначив, що переобладнання додає велику консольну кабіну екіпажу з лівого борту. Проте наразі незрозуміло, чи буде також додано звис до правого борту.

"Той факт, що надбудова охоплює оригінальну палубу, означає, що традиційна компоновка авіаносця неможлива. Ракурси на доданій кабіні також не традиційні. Можливо, це натякає на польотну палубу, що проходить від лівого до правого борту перед надбудовою", – вважає Саттон.

При цьому іранські ЗМІ повідомляли, що корабель використовується для зберігання безпілотників, щоб збільшити можливості країни для нанесення дальнього удару.