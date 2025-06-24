Іран першим порушив режим припинення вогню

Він запустив балістичні ракети по Ізраїлю.

Сьогодні, 24 червня, на півночі Ізраїлю лунали сирени на тлі нової атаки балістичними ракетами з боку Ірану.

Це сталося після того, як між двома країнами мало набути чинності перемир’я, повідомляє Times of Israel.

Мешканцям районів, де лунали сирени, наказали залишатися у бомбосховищах до подальших вказівок.

Пізніше стало відомо, що Тегеран запустив дві балістичні ракети по Ізраїлю і ракети були перехоплені.

Обстріл стався після того, як у силу мало вступити перемир’я між двома країнами.

Балістична ракета була перехоплена, але поки зо немає жодних повідомлень про руйнування чи потерпілих унаслідок атаки.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав Армії оборони Ізраїлю відповісти на порушення Іраном режиму припинення вогню інтенсивними ударами по об’єктах режиму у центрі Тегерана.

Вночі Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися завершити війну.