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Ізраїль та Іран погодилися завершити війну – Трамп

24 червня 2025, 08:26
Ізраїль та Іран погодилися завершити війну – Трамп
Amir Cohen/Reuters
Глава Білого дому назвав цю війну 12-ти денною.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, після чого війна буде вважатися завершеною. 

Про це він пізно вночі написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та абсолютне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) за 12 годин, після чого війна буде вважатися ЗАКІНЧЕНОЮ!", - написав Трамп.

Він додав, що першим припинить вогонь Іран, а вже за добу війна начебто має офіційно завершитися.

"Офіційно Іран розпочне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль розпочне припинення вогню, а на 24-ту годину світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни. Під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься мирною та шанобливою", - додав американський президент. 

Трамп привітав обидві країни "з тим, що вони мають витривалість, мужність і інтелект, щоб покласти край тому, що слід було б назвати "12-денною війною".

Американський лідер також сказав, що ця війна могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але цього не станеться.

Нагадаємо, що вчора країни Близького сходу закривають небо: Кувейт, а тепер Іран, Ірак та ОАЕ через атаки Ірану.

 

ІзраїльІранвійна

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