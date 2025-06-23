Країни Близького сходу закривають небо: Кувейт, а тепер Іран, Ірак та ОАЕ

ВПС Ізраїлю заявляє про початок ударів по Тегерану.

Після ударів Ірана по Кувейту низка країни також закрила повітряні простори.

Про це повідомляють близькосхідні ЗМІ.

Також небо закрили Об’єднані Арабські Емірати, посиливши заходи безпеки.

За оцінками ізраїльських джерел, іранська операція є прямою відповіддю на нещодавні події, включно з ударами по іранських військових і стратегічних об’єктах.

США помітили переміщення ракетних пускових установок Ірану в регіон.

На 20:00 за Єрусалимом призначено термінову нараду в контрольній кімнаті США, яку скликає президент Дональд Трамп.

Кілька годину тому Іран запустив ракети по американській базі в Катарі - США готують відповідь.