Іран підштовхнув ХАМАС до дій, "Хезболлу" теж готують – ЗМІ

Офіційно влада Ізраїлю не прогнозує, скільки триватиме війна, але високопоставлене джерело каже, що "вона триватиме багато днів, можливо, багато тижнів, а можливо, і довше".

Ізраїль має певну інформацію про те, що Іран міг підштовхнути ХАМАС до масованого нападу на їхню країну.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на високопоставлене джерело в ізраїльському уряді.

"Іран також підштовхує "Хезболлу" до готовності до конфлікту з Ізраїлем", - каже високопоставлене джерело.

Офіційно влада Ізраїлю не прогнозує, скільки триватиме війна, але високопоставлене джерело каже, що "вона триватиме багато днів, можливо, багато тижнів, а можливо, і довше".

Президент Ірану Ебрагім Раїсі привітав "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

Доповідь з'явилася після того, як Іран відкинув звинувачення у своїй причетності до атаки ХАМАСу. Іран зробив підтримку Палестинської справи центральним елементом своєї зовнішньої політики після Ісламської революції 1979 року і був однією з перших країн, яка привітала руйнівний раптовий напад ХАМАСу в суботу. Відомо, що Нахале знаходиться в тісному контакті з іранським керівництвом, яке постачає зброєю і фінансує терористичні угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад".

Президент України Зеленський пов'язав Іран з вторгненням в Україну і нападом на Ізраїль, заявивши, що Іран "не може сказати, що він не має жодного відношення до того, що відбувається в Україні", якщо він продає росії безпілотники "Шахед", і що він не може стверджувати: це не має жодного відношення до того, що відбувається в Ізраїлі", якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАСу.