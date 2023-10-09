Президент Ірану високо оцінив "інноваційну операцію" ХАМАСу

Зі свого боку, Нахале подякував аятоллі Алі Хаменеї, а також уряду та народу Ірану за підтримку палестинців.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі вітає "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

Про це пише The Times of Israel.

"Ви дійсно порадували ісламську спільноту цією новаторською і переможною операцією. Сіоністський режим занепадає, в той час як фронт опору підкорює вершини перемоги", - сказав Раїсі.

Зі свого боку, Нахале подякував аятоллі Алі Хаменеї, а також уряду та народу Ірану за підтримку палестинців.

Доповідь з'явилася після того, як Іран відкинув звинувачення у своїй причетності до атаки ХАМАС. Іран зробив підтримку Палестинської справи центральним елементом своєї зовнішньої політики після Ісламської революції 1979 року і був однією з перших країн, яка привітала руйнівний раптовий напад Хамасу в суботу. Відомо, що Нахале знаходиться в тісному контакті з іранським керівництвом, яке постачає зброєю і фінансує терористичні угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад".

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Іран протягом тижнів допомагав палестинським бойовикам ХАМАС планувати напад на Ізраїль.