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ПОЛІТИКА

Іран підтримав ХАМАС

07 жовтня 2023, 14:00
Іран підтримав ХАМАС
Фото: DW
7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по півдню Ізраїля з території сектора Гази.

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Алі Хаменеї привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції. 

"Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини та Єрусалиму", - процитували слова Хаменеї в Aljazeera. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по півдню Ізраїля з території сектора Гази й заявили про проведення операції "Шторм Аль-Акса", яку Єрусалим розцінив як оголошення війни. В країні є перші десятки загиблих та сотні поранених. Втім, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху висловив впевненість, що Ізраїль переможе в цій війні, наголошуючи, що це не "загострення конфлікту". 

Армії оборони вже оголосила про початок операції "Залізні мечі". Там пообіцяли, що найближчим часом ЦАХАЛ "обрушить всю свою силу на сектор Гази". У Палестині, як і в Іхраїлі, вже є десятки загиблих і сотні поранених. 

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про введення надзвичайного стану по всій території Ізраїля.

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"Наслідки. Усе, що росія робить в Україні, - це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам", - зазначив керівник Офісу президента МихайлоПодоляк в Twitter.

Подоляк вважає, що поразка росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".

ХАМАСІзраїльвійнасектор Газаіранські

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