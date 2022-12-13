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Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до росії – Axios

13 грудня 2022, 10:48
Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до росії – Axios
Фото: DW
Іран, побоюючись міжнародної негативної реакції, хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати росії для війни в Україні.

Про це повідомляє ізраїльське видання Axios.

За інформацією джерела, в Ірані побоюються втілення в життя механізму “зворотного удару” санкціями, який зафіксовано у резолюції Радбезу ООН № 2231 від 2015 року. У ній йдеться, що інші країни не мають права передавати або отримувати від Ірану ракети або дрони, дальність дії яких сягає понад 300 км. В першу чергу йдеться про ракетний комплекс Fateh-110, який має такі характеристики. Для того, щоб не порушувати резолюцію при постачанні зброї росії, іранці планують модифікувати його таким чином, щоб зменшити дальність польоту ракет. 

У Києві впевнені, що Іран поставлятиме балістичні ракети росії, якими та буде обстрілювати українські міста.

Раніше повідомлялось, що рф замовила в Ірану нову партію озброєння.

Іранракетиозброєння

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