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ПОЛІТИКА

Іран планує запускати супутники у співпраці з росією — ЗМІ

06 березня 2023, 14:00
Іран планує запускати супутники у співпраці з росією — ЗМІ
Фото: DW
Це має статися, попередньо, наприкінці грудня 2023 року.

Супутники Kowsar і Hodhod іранського виробництва мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі вже цього року. Надати ракету-носій може росія, яка завдяки Ірану отримує західні технології. Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано.

Про це  повідомляє Xinhua.

Kowsar та Hodhod призначені для моніторингу за поверхнею Землі. Kowsar має роздільну здатність 3,5 метра на піксель і його можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті – два роки. Супутник Hodhod призначений для використовування в сільському господарстві, транспорті та кризовому менеджменті.

Раніше повідомлялось, що понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес.

Ірансупутникрф тероризм

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