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Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані у четвер у Брюсселі провів зустрічі з офіційними особами ЄС
Іран готовий повернутися до ядерних переговорів у Відні до кінця листопада, спрямованих на відродження Спільного всеосяжного плану дій 2015 року. ,
Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди Фото: DW

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані у четвер у Брюсселі провів зустрічі з офіційними особами ЄС.

"Провів дуже серйозний та конструктивний діалог з Енріке Морою щодо основних елементів успішних переговорів. Ми згодні розпочати переговори до кінця листопада. Точну дату буде оголошено протягом наступного тижня", - написав Кані у Twitter після зустрічі.

Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора офіційно не підтвердив цю заяву, але двоє західних дипломатичних представників заявили, що заява іранського міністра була правдивою.

Ця подія прокладає шлях до відновлення переговорів між Іраном та шістьма світовими державами, спрямованих на відродження ядерної угоди з Іраном.

Іран неодноразово наголошував, що  готовий відновити переговори "найближчим часом", але відмовлявся назвати точну дату, що дратувало американців та європейців.

Нагадаємо, що ЄС відправляє топпосадовця в Іран для відновлення переговорів щодо ядерної угоди

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28 10 2021 14:54
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