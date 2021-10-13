ЄС відправляє топпосадовця в Іран для відновлення переговорів щодо ядерної угоди
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, цього тижня в Іран поїде заступник генерального секретаря європейського зовнішньополітичного відомства Енріке Мора.
У разі успішної домовленості повноцінні переговори можуть початися протягом трьох тижнів. Новий раунд переговорів з ядерної угоди повинен був початися в червні, але був відкладений.
У вересні Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.
Поступка Ірану збільшує шанси досягти порозуміння зі Сполученими Штатами щодо їх повернення до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов з ініціативи президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, що Іран заявляє, що ядерна угода можлива, але переговори не триватимуть вічно
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