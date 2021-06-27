Іран заявляє, що ядерна угода можлива, але переговори не триватимуть вічно
Як передає "Укрінформ", про це написав у Твіттері офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.
"Через твердий намір урятувати угоду, яку США намагалися торпедувати, Іран був найактивнішою стороною у Відні, пропонуючи більшість проєктів (щодо ядерної енергетики), - зазначив він. – Як і раніше, вважаю, що угода можлива, якщо США вирішать відмовитися від невдалої спадщини Трампа. Іран не вестиме переговори вічно".
Раніше повідомлялося, що Білий дім має намір завершити процес повернення до ядерної угоди з Іраном упродовж шести тижнів, що залишилися до інавгурації новообраного президента Ірану Ібрагіма Райсі.
У Відні, починаючи з квітня, відбулись вже шість раундів переговорів з Іраном за участю Великої Британії, Франції, Німеччини, а також Росії та Китаю, при цьому США не були присутні на переговорах, але брали участь у них через посередників ЄС. Нині віденські переговори перебувають на паузі, очікувано до початку липня.
Адміністрація Джо Байдена виступає за продовження переговорів з Іраном для відновлення Спільного всеосяжного плану дій, який обмежував можливості Тегерана щодо створення ядерної зброї в обмін на скасування західних санкцій. Цю угоду було укладено 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
За президенства Дональда Трампа США у 2018 році вийшли з угоди.
Нагадаємо, що Іран заявив про намір збагачувати уран до 60%
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