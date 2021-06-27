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Іран заявляє, що ядерна угода можлива, але переговори не триватимуть вічно

Іран вважає за можливе відновлення ядерної угоди, але "не вестиме переговорів вічно"
Білий дім має намір завершити процес повернення до ядерної угоди з Іраном упродовж шести тижнів, що залишилися до інавгурації новообраного президента Ірану Ібрагіма Райсі.
Іран заявляє, що ядерна угода можлива, але переговори не триватимуть вічно Фото: DW

Як передає "Укрінформ", про це написав у Твіттері офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

"Через твердий намір урятувати угоду, яку США намагалися торпедувати, Іран був найактивнішою стороною у Відні, пропонуючи більшість проєктів (щодо ядерної енергетики), - зазначив він. – Як і раніше, вважаю, що угода можлива, якщо США вирішать відмовитися від невдалої спадщини Трампа. Іран не вестиме переговори вічно".

Раніше повідомлялося, що Білий дім має намір завершити процес повернення до ядерної угоди з Іраном упродовж шести тижнів, що залишилися до інавгурації новообраного президента Ірану Ібрагіма Райсі.

У Відні, починаючи з квітня, відбулись вже шість раундів переговорів з Іраном за участю Великої Британії, Франції, Німеччини, а також Росії та Китаю, при цьому США не були присутні на переговорах, але брали участь у них через посередників ЄС. Нині віденські переговори перебувають на паузі, очікувано до початку липня.

Адміністрація Джо Байдена виступає за продовження переговорів з Іраном для відновлення Спільного всеосяжного плану дій, який обмежував можливості Тегерана щодо створення ядерної зброї в обмін на скасування західних санкцій. Цю угоду було укладено 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.

За президенства Дональда Трампа США у 2018 році вийшли з угоди.

Нагадаємо, що Іран заявив про намір збагачувати уран до 60%

 
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27 06 2021 14:09
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