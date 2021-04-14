Іран заявив про намір збагачувати уран до 60%

Після інциденту на іранському ядерному об'єкті в Натанзі, в якому влада країни звинуватила Ізраїль, Тегеран повідомив про намір з 14 квітня збагачувати уран до 60 відсотків.

Віце-президент країни Аббас Арагчі заявив про плани встановити близько однієї тисячі вдосконалених центрифуг для збагачення урану на заводі в Натанзі, повідомляє "Укрінформ".

Після виходу з договору Сполучених Штатів в 2018 році під час президентства Дональда Трампа Іран поступово відмовився від дотримання своїх зобов'язань в рамках угоди.

У свою чергу у Вашингтоні назвали провокацією намір Тегерана збагачувати уран до 60 відсотків.

Нагадаємо, що в Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті