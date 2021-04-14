ПОЛІТИКА НОВИНИПісля інциденту на іранському ядерному об'єкті в Натанзі, в якому влада країни звинуватила Ізраїль, Тегеран повідомив про намір з 14 квітня збагачувати уран до 60 відсотків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран заявив про намір збагачувати уран до 60%
Фото: reuters.com
Віце-президент країни Аббас Арагчі заявив про плани встановити близько однієї тисячі вдосконалених центрифуг для збагачення урану на заводі в Натанзі, повідомляє "Укрінформ".
Після виходу з договору Сполучених Штатів в 2018 році під час президентства Дональда Трампа Іран поступово відмовився від дотримання своїх зобов'язань в рамках угоди.
У свою чергу у Вашингтоні назвали провокацією намір Тегерана збагачувати уран до 60 відсотків.
Нагадаємо, що в Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 04 2021 10:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі