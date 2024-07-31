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Іран погрожує Ізраїлю після вбивства лідера Хамасу

31 липня 2024, 15:09
Іран погрожує Ізраїлю після вбивства лідера Хамасу
Фото: DW
Тегеран вважає за обов'язок помститися за смерть ватажка Хамасу.

Верховний релігійний лідер Ірану Алі Хаменеї анонсував відповідь Ізраїлю за смерть лідера Хамасу Ісмаїла Ханії в Тегерані. 

Про це повідомляє агенція IRNA.

"Хоробрий і видатний палестинський борець Ісмаїл Ханія сьогодні вдосвіта приєднався до Аллаха, і великий фронт опору оплакує його. Злочинний і терористичний сіоністський режим убив нашого дорогого гостя у нас вдома і засмутив нас, але також створив для себе умови для жорстокого покарання… Ми вважаємо своїм обов'язком помститися за нього", – заявив Алі Хаменеї.

У Міністерстві закордонних справ Китаю засудили вбивство Ханії і закликали до припинення вогню на Близькому Сході.

"Ми рішуче виступаємо проти та засуджуємо будь-які вбивства та насильницькі дії, і ми вкрай стурбовані потенційним посиленням нестабільності в регіоні у зв'язку з цим інцидентом", – заявили у китайському зовнішньополітичному відомстві.

Китай запевнив, що Пекін уважно стежить за ситуацією.

Зранку стало відомо, що у Тегерані вбили лідера Хамасу.

 

Іранглава Хамаспомста

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