Іран пропонує дружбу країнам, на які зазіхає Трамп

Натомість Тегеран погрожує Вірменії.

В Ірані оголосили, що готові допомогти Канаді, Мексиці, Панамі і Гренландії "у боротьбі проти агресії США".

Про це Збройні сили Ірану написали в соцмережі X (Twitter).

"Ми завжди готові підтримати інші країни, Іран готовий допомогти Канаді, Мексиці, Панамі і Гренландії проти агресії і тероризму з боку США", - йдеться в дрпись.

Однак Іран погрожує Вірменії і Тегеран готовий ввести війська до сусідньої країни. Під час візиту до Єревана секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіан зустрівся з керівництвом країни і висунув вимоги, щодо "неприпустимості залучення в регіон зовнішніх сил".

Ймовірно, Тегеран боїться зближення Вірменії і США.

"Велика війна на Близькому Сході призвела непоправних втрат для Ірану. В результаті ударів Цахал почала руйнуватися так звана Вісь опору, створювана Тегераном не одне десятиліття. Розуміючи, що зазнає поразки практично по всьому периметру своїх кордонів, Іран намагається тепер убезпечити себе хоча б із півночі. І тут у Тегерана є вагомі приводи для занепокоєння, враховуючи перетворення Вірменії на форпост Заходу", - заявили в уряді Ірану.

Ми також писали, що Байден обговорив можливі удари по ядерних об'єктах Ірану.