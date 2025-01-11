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Іран пропонує дружбу країнам, на які зазіхає Трамп

11 січня 2025, 12:42
Іран пропонує дружбу країнам, на які зазіхає Трамп
Фото: DW
Натомість Тегеран погрожує Вірменії.

В Ірані оголосили, що готові допомогти Канаді, Мексиці, Панамі і Гренландії "у боротьбі проти агресії США". 

Про це Збройні сили Ірану написали в соцмережі X (Twitter).

"Ми завжди готові підтримати інші країни, Іран готовий допомогти Канаді, Мексиці, Панамі і Гренландії проти агресії і тероризму з боку США", - йдеться в дрпись.

Однак Іран погрожує Вірменії і Тегеран готовий ввести війська до сусідньої країни. Під час візиту до Єревана секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіан зустрівся з керівництвом країни і висунув вимоги, щодо "неприпустимості залучення в регіон зовнішніх сил". 

Ймовірно, Тегеран боїться зближення Вірменії і США. 

"Велика війна на Близькому Сході призвела непоправних втрат для Ірану. В результаті ударів Цахал почала руйнуватися так звана Вісь опору, створювана Тегераном не одне десятиліття. Розуміючи, що зазнає поразки практично по всьому периметру своїх кордонів, Іран намагається тепер убезпечити себе хоча б із півночі. І тут у Тегерана є вагомі приводи для занепокоєння, враховуючи перетворення Вірменії на форпост Заходу", - заявили в уряді Ірану. 

Ми також писали, що Байден обговорив можливі удари по ядерних об'єктах Ірану.

 

СШАІран

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