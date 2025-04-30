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ПОЛІТИКА

Іран проведе переговори з європейцями щодо ядерної угоди в Римі – Reuters

30 квітня 2025, 16:31
Іран проведе переговори з європейцями щодо ядерної угоди в Римі – Reuters
Фото: DW
Зустріч має на меті визначити позицію учасників.

Іран у п’ятницю, 2 травня, проведе переговори в Римі з європейськими учасниками ядерної угоди 2015 року, яка вже не діє, повідомив сьогодні міністр закордонних справ країни. Іран і європейці намагаються визначити свої позиції перед новим раундом переговорів між США та Іраном, що запланований на суботу, 3 травня.

28 квітня Тегеран запропонував зустрітися Великій Британії, Франції та Німеччині — країнам, які залишилися учасниками угоди 2015 року, що мала на меті обмежити ядерну діяльність Ірану, але фактично розпалася після того, як президент США Дональд Трамп вийшов з неї у свій перший термін.

Про це пише Reuters.

"На мою думку, три європейські країни втратили свою роль (у ядерній справі) через неправильну політику, яку вони прийняли. Звичайно, ми не хочемо цього і готові провести з ними переговори в Римі", — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Спочатку всередині цих країн були вагання щодо участі в таких переговорах, оскільки існували побоювання, що вони зірвуть переговорний процес, який веде друга адміністрація Трампа і який, за словами Вашингтона, має на меті не допустити створення Іраном ядерної зброї.

Однак троє європейських дипломатів повідомили Reuters, що зрештою вирішили, що підтримка діалогу з Іраном відповідає їхнім інтересам і дає можливість ще раз окреслити їхнє бачення параметрів нової ядерної угоди.

В агентстві додають, що Тегеран хоче оцінити позицію європейців щодо можливого поновлення санкцій ООН проти Ірану до жовтня — так званого "механізму відновлення санкцій" після завершення дії резолюції, що ратифікувала ядерну угоду 2015 року.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Ірану. Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

СШАядерна зброяІрансанкціїЄвросоюз

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