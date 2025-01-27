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Іран придбав винищувачі Су-35 російського виробництва – Reuters

27 січня 2025, 19:51
Іран придбав винищувачі Су-35 російського виробництва – Reuters
Це винищувачів четвертого покоління.

Уряд Іран купив в росії винищувачі четвертого покоління Су-35 через побоювання Заходу з приводу зростаючого військового співробітництва Тегерана і москви. 

Про це повідомив старший командир Корпусу вартових ісламської революції, інформує агенція Reuters.

Це вперше іранський представник офіційно підтвердив купівлю Су-35. 

Поки немає інформації про те, скільки саме літаків було закуплено і чи були вони доставлені в Іран. 

"В разі необхідності ми здійснюємо військові закупівлі для посилення наших повітряних, наземних і морських сил. Виробництво військової техніки також прискорилося", - заявив заступник координатора Центрального штабу "Хатам-оль-Анбія" Алі Шадмані.

Він додав, що ворог, якщо "вчинить необачно", відчує гіркий смак удару іранських ракет, маючи на увазі Ізраїль.

Крім того, Іран закінчив підготовку до купівлі російських винищувачів ще наприкінці 2023 року, але поки Іран і росія підписали всеосяжне стратегічне партнерство, яке хоч і не згадує про передачу зброї, але заявляє, що сторони розвиватимуть "військово-технічне співробітництво".

Днями британська розвідка заявила, що Іран і росія посилюють співпрацю, але на фоні збереженої недовіри.

 

РосіяСу-35Іра

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