Іран пригрозив США ударом у Перській затоці

"Якщо (американці ) зроблять крок, ми вразимо їх прямо в голову"

Присутність американських військових у Перській затоці не є загрозою для Ірану, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції після того, як Вашингтон вирішив скерувати в регіон авіаносець "Авраам Лінкольн" і бомбардувальники.

Про це заявив глава підрозділу повітряних сил КВІР Аміран Хаджизаде, повідомляє DW. Він додав, що "якщо (американці ) зроблять крок, ми вразимо їх прямо в голову".

Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні.

Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном й агресивнішого ставлення до нього ще до того, як обійняв свій пост. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review 2017 року під назвою "Як вийти з ядерної угоди з Іраном".

Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США скерували в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Пізніше було прийнято рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань у рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку й запровадили санкції проти нафтового та банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також про введення санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й також пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерана зробити це.

Нагадаємо, що США перекидають додатковий Patriot на Близький Схід через погрози Ірану.