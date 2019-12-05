Іран пригрозив США ударом у Перській затоці
Про це заявив глава підрозділу повітряних сил КВІР Аміран Хаджизаде, повідомляє DW. Він додав, що "якщо (американці ) зроблять крок, ми вразимо їх прямо в голову".
Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні.
Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном й агресивнішого ставлення до нього ще до того, як обійняв свій пост. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review 2017 року під назвою "Як вийти з ядерної угоди з Іраном".
Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США скерували в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Пізніше було прийнято рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань у рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку й запровадили санкції проти нафтового та банківського секторів іранської економіки.
У відповідь на нинішні дії Тегерана Вашингтон оголосив також про введення санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. У ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й також пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерана зробити це.
Нагадаємо, що США перекидають додатковий Patriot на Близький Схід через погрози Ірану.
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