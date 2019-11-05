США перекидають додатковий Patriot на Близький Схід через погрози Ірану
Виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан схвалив розгортання.
"Виконувач обов'язків міністра оборони затвердив переміщення USS Arlington і Patriot до Центрального командування США в рамках запиту командування на початку тижня", - йдеться в заяві Пентагону, інформує СNN.
Бойовий корабель USS Arlington здатен перевозити машини-амфібії і літаки, він приєднається до USS Abraham Lincoln в Перській затоці.
За словами Вашингтона, цей крок має продемонструвати, що США готові застосувати "безжальну силу" на будь-який напад проіранських сил.
Також, Сполучені Штати заявляли, що відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати "чіткий сигнал" Ірану.
Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.
У відповідь Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.
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