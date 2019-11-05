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США перекидають додатковий Patriot на Близький Схід через погрози Ірану

Цей крок має продемонструвати, що США готові застосувати "безжальну силу" на будь-який напад проіранських сил
США оголосили про розгортання на Близькому Сході додаткової системи протиракетної оборони Patriot після того, як американські чиновники повідомили, що розвідка вказує на те, що Іран планує загрожувати американським військам та інтересам в регіоні.
США перекидають додатковий Patriot на Близький Схід через погрози Ірану Фото: aa.com.tr

Виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан схвалив розгортання.

"Виконувач обов'язків міністра оборони затвердив переміщення USS Arlington і Patriot до Центрального командування США в рамках запиту командування на початку тижня", - йдеться в заяві Пентагону, інформує СNN.

Бойовий корабель USS Arlington здатен перевозити машини-амфібії і літаки, він приєднається до USS Abraham Lincoln в Перській затоці.

За словами Вашингтона, цей крок має продемонструвати, що США готові застосувати "безжальну силу" на будь-який напад проіранських сил.

Також, Сполучені Штати заявляли, що відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати "чіткий сигнал" Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.

У відповідь Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.

 

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11 05 2019 16:14
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