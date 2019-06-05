США відправлять авіаносець на Близький Схід для "безкомпромісної відповіді" Ірану
Цей крок демонструє, що Вашингтон готовий дати "безкомпромісну відповідь" на посягання на інтереси США або союзників у регіоні, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, інформує BBC.
"Сполучені Штати не шукають війни з іранським режимом. Але ми повністю готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану", - сказав Болтон.
Це вже не перший випадок розміщення авіаносної групи США в Перській затоці на фоні напруження у відносинах з Іраном.
За словами неназваного американського чиновника, направлення авіаносця на Близький Схід пов'язано з інформацією про можливий напад на сили США в регіоні.
Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.
У відповідь Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.
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