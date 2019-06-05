США відправлять авіаносець на Близький Схід для "безкомпромісної відповіді" Ірану

"Сполучені Штати не шукають війни з іранським режимом. Але ми повністю готові відреагувати на будь-який напад"

Сполучені Штати відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати "чіткий сигнал" Ірану.

Цей крок демонструє, що Вашингтон готовий дати "безкомпромісну відповідь" на посягання на інтереси США або союзників у регіоні, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, інформує BBC.

"Сполучені Штати не шукають війни з іранським режимом. Але ми повністю готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану", - сказав Болтон.

Це вже не перший випадок розміщення авіаносної групи США в Перській затоці на фоні напруження у відносинах з Іраном.

За словами неназваного американського чиновника, направлення авіаносця на Близький Схід пов'язано з інформацією про можливий напад на сили США в регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.