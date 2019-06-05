Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США відправлять авіаносець на Близький Схід для "безкомпромісної відповіді" Ірану

"Сполучені Штати не шукають війни з іранським режимом. Але ми повністю готові відреагувати на будь-який напад"
Сполучені Штати відправлять ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників на Близький Схід, щоби надіслати "чіткий сигнал" Ірану.
США відправлять авіаносець на Близький Схід для "безкомпромісної відповіді" Ірану Фото: reuters.com

Цей крок демонструє, що Вашингтон готовий дати "безкомпромісну відповідь" на посягання на інтереси США або союзників у регіоні, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, інформує BBC.

"Сполучені Штати не шукають війни з іранським режимом. Але ми повністю готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану", - сказав Болтон.

Це вже не перший випадок розміщення авіаносної групи США в Перській затоці на фоні напруження у відносинах з Іраном.

За словами неназваного американського чиновника, направлення авіаносця на Близький Схід пов'язано з інформацією про можливий напад на сили США в регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.

У відповідь Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2019 09:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.