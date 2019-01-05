Президент Ірану підписав закон про визнання терористичними всіх військ США на Близькому Сході

В законі також зазначено, що відтепер американський уряд є спонсором тероризму

Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.

Президент Ірану дав розпорядження силовим відомствам, розвідувальним структурам і МЗС країни вжити всі необхідні заходи для виконання нового закону, повідомляє Reuters.

Законопроект про визнання Центрального командування ЗС США "Іноземною терористичною організацією" був ухвалений іранським парламентом 23 квітня. Це була реакція на рішення Дональда Трампа про внесення до списку іноземних терористичних організацій елітного іранського військово-політичного формування.

Зазначимо, елітне іранське військово-політичне формування, створене в 1979 році з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів. Брало активну участь в ірано-іракській війні, а також у створенні організації "Хізболла". Офіційно є частиною збройних сил Ірану.

Службовці КВІР контролюють більшу частину іранської економіки і підпорядковуються безпосередньо верховному лідеру Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.