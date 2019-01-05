Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Ірану підписав закон про визнання терористичними всіх військ США на Близькому Сході

В законі також зазначено, що відтепер американський уряд є спонсором тероризму
Президент Ірану Хасан Роухані підписав закон про визнання терористичними всіх підрозділів і частин Збройних сил США на Близькому Сході.
Президент Ірану підписав закон про визнання терористичними всіх військ США на Близькому Сході Фото: reuters.com

Президент Ірану дав розпорядження силовим відомствам, розвідувальним структурам і МЗС країни вжити всі необхідні заходи для виконання нового закону, повідомляє Reuters.

Законопроект про визнання Центрального командування ЗС США "Іноземною терористичною організацією" був ухвалений іранським парламентом 23 квітня. Це була реакція на рішення Дональда Трампа про внесення до списку іноземних терористичних організацій елітного іранського військово-політичного формування.

Зазначимо, елітне іранське військово-політичне формування, створене в 1979 році з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів. Брало активну участь в ірано-іракській війні, а також у створенні організації "Хізболла". Офіційно є частиною збройних сил Ірану.

Службовці КВІР контролюють більшу частину іранської економіки і підпорядковуються безпосередньо верховному лідеру Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2019 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.