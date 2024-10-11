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ПОЛІТИКА

Іран пригрозив ударами по союзниках США у відповідь на ізраїльські атаки

11 жовтня 2024, 15:29
Іран пригрозив ударами по союзниках США у відповідь на ізраїльські атаки
Фото: DW
Погрози спонукали арабські держави заявити США, що вони не сприятимуть будь-якій атаці на Іран.

Тегеран таємними дипломатичними каналами погрожує завдати ударів по багатих на нафту арабських країнах Перської затоки та інших американських союзниках на Близькому Сході, якщо їхні території або повітряний простір будуть використані для нападу на Іран, заявили арабські чиновники. Ізраїль пригрозив Тегерану суворою відплатою після того, як Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю на початку цього місяця.

Деякі ізраїльські чиновники й коментатори наполягають на завданні ударів по ядерних об'єктах або нафтовій інфраструктурі Тегерана. Іран попередив, що у такому випадку він відповість руйнівними ударами по цивільній інфраструктурі Ізраїлю і помститься будь-якій арабській державі, яка сприяла цій атаці.

Про це заявили офіційні особи газеті The Wall Street Journal.

Арабські чиновники повідомили, що серед країн, яким погрожував Іран, є Йорданія, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і Катар, де дислокуються американські війська. Ці держави заявили адміністрації Байдена, що вони не хочуть, щоб їхня військова інфраструктура або повітряний простір використовувалися США або Ізраїлем для будь-яких наступальних операцій проти Ірану.

Хоча іранські погрози є невизначеними, вони викликали занепокоєння в багатих на енергоносії країнах Перської затоки, що їхні нафтові об'єкти, які тривалий час вважалися захищеними американською "парасолькою безпеки", можуть бути вражені, заявили арабські чиновники. Вони додали, що американські військові об'єкти й сили в регіоні також можуть опинитися під загрозою.

ІранСШАІзраїль

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