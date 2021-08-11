Іран розпочав військові навчання у Перській затоці

Іранські військові почали навчання біля гирла Перської затоки. Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву адмірала Махмуда Мусаві.

Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти ворогам.

До військових навчань планують залучити кораблі, бронетехніку, пілотовані та безпілотні літаки, ракетні та радіолокаційні системи. Мусаві повідомив, що військові навчання пройдуть на території площею загалом близько 1 мільйона квадратних кілометрів.

Нагадаємо: починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Ірану.