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Іран розпочав військові навчання у Перській затоці

Іранські військові почали навчання біля гирла Перської затоки. Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.
Іран розпочав військові навчання у Перській затоці Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters з посиланням на заяву адмірала Махмуда Мусаві.
 
Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти ворогам.
 
До військових навчань планують залучити кораблі, бронетехніку, пілотовані та безпілотні літаки, ракетні та радіолокаційні системи. Мусаві повідомив, що військові навчання пройдуть на території площею загалом близько 1 мільйона квадратних кілометрів.
 
Нагадаємо: починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Ірану.
 
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08 11 2021 12:28
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