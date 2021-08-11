НОВИНИІранські військові почали навчання біля гирла Перської затоки. Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран розпочав військові навчання у Перській затоці
Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters з посиланням на заяву адмірала Махмуда Мусаві.
Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти ворогам.
До військових навчань планують залучити кораблі, бронетехніку, пілотовані та безпілотні літаки, ракетні та радіолокаційні системи. Мусаві повідомив, що військові навчання пройдуть на території площею загалом близько 1 мільйона квадратних кілометрів.
Нагадаємо: починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Ірану.
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08 11 2021 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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