У Чорному морі розпочалася активна фаза багатонаціональних протимінних навчань "Дайв-2021"

Відповідно до плану проведення навчань, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп

"Відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських сил Румунії "Александру Катанеану", - йдеться в повідомленні.

В акваторії Чорного моря розпочалася активна фаза багатонаціональних протимінних навчань "Дайв-2021", які проводяться за участю Військово-Морських сил України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ВМС Збройних сил України в четвер.

"Відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських сил Румунії "Александру Катанеану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до плану проведення навчань, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом за попередньо узгодженим режимом декомпресії.

"Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби. Одночасно, на румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання", - наголошують у ВМС України.

Там уточнюють, що основні зусилля під час навчань будуть зосереджені на синхронізацію дій водолазів спільної багатонаціональної тактичної групи та ознайомлення із специфікою водолазної справи різних країн з подальшим впровадженням її під час виконання спільних завдань.

Фото: Інтерфакс-Україна

"Надалі завдання будуть ускладнюватися. Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо", - заявив із цього приводу начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських сил ЗС України, керівник української складової навчання капітан 1-го рангу Олексій Нестеров.

Нагадаємо, що військові навчання з представниками 15 країн-членів НАТО пройдуть в Україні у вересні