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ПОЛІТИКА

Іран став членом Шанхайської організації співробітництва

04 липня 2023, 16:44
Іран став членом Шанхайської організації співробітництва
Фото: DW
Відповідне рішення ухвалили під час саміту ШОС, який проходив у форматі відеоконференції.

Іран вступив до Шанхайської організації співробітництва. 

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Hindustan Times.

Згідно з рішенням прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, російського диктатора путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа та лідерів чотирьох країн Центральної Азії, Іран став дев'ятим членом Шанхайської організації співробітництва.

"Я радий, що сьогодні Іран збирається приєднатися до сім'ї ШОС як новий член. У зв'язку з цим я передаю свої найкращі побажання президенту Ебрагіму Раїсі та народу Ірану", – заявив прем'єр Індії.

У ході саміту лідери країн ШОС також підписали меморандум про зобов'язання білорусі щодо вступу до організації. Очікується, що процес вступу має завершитися до наступного саміту, який відбудеться у 2024 році.

Варто зауважити, що Шанхайська організація співробітництва була заснована ще 2001 року у Шанхаї. До складу організації тоді входили шість країн – росія, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Але у 2017 році членами ШОС також стали Індія та Пакистан.

Головним завданням, яке організація ставить перед собою, нібито є зміцнення стабільності та безпеки, у тому числі боротьба з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом.

Раніше повідомлялось, що путін зустрінеться з Моді та Сі Цзіньпінем для обговорення вступу Ірану та білорусі до групи ШОС.

ІранШОС

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