Іран тимчасово закриває повітряний простір для єгипетських літаків

В Ірані це пояснили проведенням військових навчань.

Іран попросив єгипетські авіакомпанії уникати його повітряного простору протягом 3 год. Сьогодні, 8 серпня через військові навчання. Міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило заборону, але іранський чиновник спростував це повідомлення.

Про це повідомляє AP.

Як зазначається, Тегеран звернувся до Каїру з вимогою до єгипетських авіакомпаній уникати повітряного простору Ірану протягом трьох годин четверга. В Ірані це пояснили проведенням військових навчань.

Міністерство цивільної авіації Єгипту заявило, що заборона на відвідування повітряного простору Ірану діятиме з 4:30 до 7:30 ранку, однак за яким часом наразі не відомо.