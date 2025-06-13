Іран відмовився від ядерних переговорів зі США після ударів Ізраїлю

Рішення Ірану стало відповіддю на атаку, внаслідок якої було ліквідовано кількох іранських командирів і науковців, задіяних у ядерній програмі.

Після масштабних ізраїльських авіаударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, офіційний Тегеран оголосив про відмову від участі у запланованих на 15 червня переговорах із США щодо ядерної програми.

Про це повідомило державне телебачення Ірану, передає The New York Times.

Рішення Ірану стало відповіддю на атаку, внаслідок якої було ліквідовано кількох іранських командирів і науковців, задіяних у ядерній програмі. Іран назвав дії Ізраїлю "провокаційними" та такими, що унеможливлюють дипломатичне вирішення конфлікту. У заяві Тегерана зазначено, що участь у перемовинах буде призупинено «до подальшого повідомлення».

Видання The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомило, що переговори, заплановані на 15 червня, могли бути частиною спільної тактики обману з боку США та Ізраїлю для відволікання уваги Ірану перед ударами. Цю інформацію офіційно не підтверджено. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ізраїль діяв самостійно, хоча Вашингтон був попереджений про операцію.

Іранська ядерна програма, за оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), досягла критичної фази. Організація підрахувала, що у країни є запаси урану, збагаченого до 60% — кількості вистачить для створення шести ядерних боєзарядів у разі подальшого збагачення до 90%.

Офіційно Тегеран продовжує стверджувати, що програма має виключно мирний характер. Однак Захід, зокрема США, висловлює стурбованість, що Іран дедалі ближче до розробки ядерної зброї.

Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році країнами G5+1 (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія, Китай) та ЄС. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Проте у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів США з угоди, звинувативши Іран у порушеннях, і запровадив політику «максимального тиску».

Після цього Іран поступово відновив збагачення урану, а переговори про нову угоду, які з перемінним успіхом велися за адміністрації Джо Байдена, остаточно зірвалися наприкінці 2022 року. Після переобрання Трамп поновив жорстку лінію щодо Ірану, надаючи Тегерану лише два місяці для укладення нової угоди — термін сплив у травні.

Відмова Ірану від нових перемовин може остаточно закрити вікно для дипломатичного врегулювання і значно підвищити ризики відкритого конфлікту на Близькому Сході.