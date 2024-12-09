Іран встановлює прямий контакт з новими політичними силами в Сирії – Reuters

В той же час, Тегеран має побоювання, що новий уряд Сирії відштовхне країну від іранської орбіти.

Уряд Ірану, втративши нещодавно ключового союзника в Сирії - Башара Асада, розпочав прямий діалог з представниками нової правлячої коаліції в Дамаску.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Видання, посилаючись на високопоставлені джерела пише, що Тегеран намагається уникнути ізоляції від встановлення нового сирійського уряду та зберегти свій вплив в регіоні.

Також Іран почав встановлювати прямі зв’язки з двома групами всередині нового сирійського уряду. Рівень взаємодії оцінюватиметься після засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Проте Тегеран має побоювання, що новий уряд Сирії відштовхне країну від іранської орбіти, а це може призвести до втрати сухопутного маршруту постачання для ліванської "Хезболли" і доступу до Середземного моря, що є ключовим для іранської геополітики.

Серед інших викликів для Ірану є повернення Дональда Трампа до Білого дому як обраного вдруге президента, що створює додаткові ризики для Ірану.

Крім того, адміністрація Білого Дому може використовувати політичні зміни в Сирії для посилення тиску на Ісламську Республіку.

Високопосадовці Ірану наполягають на необхідності зберегти зв’язки з новим керівництвом Сирії, закликаючи до створення інклюзивного уряду, який би представляв усі верстви сирійського суспільства.

В Тегерані вважають, що взаємодія з новим сирійським урядом дозволить уникнути подальшого загострення в регіоні.