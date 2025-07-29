Іран втрутився у мирні переговори Ізраїлю з Хамас – Трамп
Іран втрутився в останні переговори щодо припинення вогню, передаючи сигнали Хамас, заявив президент США Дональд Трамп.
про це повідомляє телеканал CNN.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером глава Білого дому звинуватив Іран у втручанні у переговори про припинення війни в Секторі Газа.
"Іран надсилав дуже погані, неприємні сигнали. Для країни, яка щойно зазнала значних втрат, це неприйнятно", - зазначив Трамп.
Він також звернув увагу на нещодавню появу міністра закордонних справ Ірану в ефірі однієї з телепрограм.
"Я вважаю, що вони втрутилися в переговори, даючи Хамас сигнали та накази. І це дуже погано", - підкреслив президент США.
Днями ми писали, що Вашингтон ставить на паузу переговори з Хамас щодо припинення вогню в Газі.