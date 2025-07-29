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Іран втрутився у мирні переговори Ізраїлю з Хамас – Трамп

29 липня 2025, 10:11
Іран втрутився у мирні переговори Ізраїлю з Хамас – Трамп
Фото: Great again
Тегеран передавав сигнали бойовикам і тим самим саботував мирний процес у Секторі Газа.

Іран втрутився в останні переговори щодо припинення вогню, передаючи сигнали Хамас, заявив президент США Дональд Трамп. 

про це повідомляє телеканал CNN.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером глава Білого дому звинуватив Іран у втручанні у переговори про припинення війни в Секторі Газа.

"Іран надсилав дуже погані, неприємні сигнали. Для країни, яка щойно зазнала значних втрат, це неприйнятно", - зазначив Трамп.
Він також звернув увагу на нещодавню появу міністра закордонних справ Ірану в ефірі однієї з телепрограм.
"Я вважаю, що вони втрутилися в переговори, даючи Хамас сигнали та накази. І це дуже погано", - підкреслив президент США.

Днями ми писали, що Вашингтон ставить на паузу переговори з Хамас щодо припинення вогню в Газі.

 

Дональд ТрампХАМАССША

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