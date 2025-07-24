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Вашингтон ставить на паузу переговори з Хамас щодо припинення вогню в Газі

24 липня 2025, 21:14
Вашингтон ставить на паузу переговори з Хамас щодо припинення вогню в Газі
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Делегація залишила Катар і повертається до США для консультацій.

Американська делегація вирішила покинути Катар, де тривали переговори з Хамас щодо припинення вогню в Секторі Гази, після того як отримала негативну відповідь на останню пропозицію про перемир'я.

Про це сказав спецпредставник президента США Стіва Віткоффа. 

"Ми тепер розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому та спробуємо створити більш стабільні умови для населення Гази", – заявив він. 

Спецпредставник додав, що відповідь Хамас продемонструвала відсутність бажання досягти миру в Газі. 

Делегація повертається до США для консультацій, водночас Вашингтон розглядає інші варіанти щодо повернення заручників і стабілізації ситуації в регіоні.

 

СШАХАМАСпереговори

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