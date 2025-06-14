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Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю: атакував штаб-квартиру ЗС

14 червня 2025, 09:46
Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю: атакував штаб-квартиру ЗС
Amir Cohen/Reuters
Цахал повідомив про 9 місць влучань.

Тегеран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю, а в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було здійснено 2 масованих обстріли.

Про це інформує газета The Times of Israel

У Цахал додади, що Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю.

Крім того, пишуть про 9 місць влучань, близько 15 людей отримали поранення.

Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що Іран "перетнув червоні лінії після того, як насмілився обстріляти ракетами місця скупчення цивільного населення в Ізраїлі".

Також журналісти зазначили, що США допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських балістичних ракет.

Пізніше стало відомо, що Тегеран атакував важливі об’єкти: комплекс Кірія – стратегічний військовий центр в центрі Тель-Авіва, де розміщується штаб Збройних сил Ізраїлю.

"Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", – пише видання. 

Попри активну роботу "Залізного купола" та американських систем ППО - деякі ракети не вдалось збити. 

Пізніше у вряді уточнили, що є двоє загиблих і приблизно 20 постраждалих.

Вчора зранку ми писали, що Ізраїль завдав ударів по Ірану.

 

ІзраїльвійнаІран

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