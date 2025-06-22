Іран вивіз уран із Фордоу перед ударом США – Reuters

Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.

Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об’єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об’єкті також скоротили.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об’єкта у Фордоу.

Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об’єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.

Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.

Ці події свідчать про загострення напруженості навколо іранської ядерної програми та активізацію дій США у цьому регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.