Іран вивіз уран із Фордоу перед ударом США – Reuters
Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об’єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об’єкті також скоротили.
Про це повідомляє Reuters.
За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об’єкта у Фордоу.
Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об’єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.
Об’єкт Фордоу є другим за значущістю центром збагачення урану в Ірані, який постраждав від ударів США після Натанзу.
Ці події свідчать про загострення напруженості навколо іранської ядерної програми та активізацію дій США у цьому регіоні.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.
Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.