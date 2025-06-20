Іран вивозить нафту зі сховищ через погрози США

Тиждень тому нафтосховища на острові Харг були заповнені частково, а сьогодні повні.

Після атак Ізраїлю та погроз Вашингтону вступити у війну Іран почав поспіхом вивозити нафту зі сховищ.

Тегеран намагається встигнути продати більше палива на світовий ринок через зростання ризиків, пише агенція Bloomberg.

Наразі момент іранська нафтопромисловість працює безперебійно, водночас навантаження зі сховищ на танкери почало швидко зростати.

"Нафта витікає з портів країни в океанські танкери, забезпечуючи продовження доходів - принаймні на деякий час і в разі перебоїв у поставках. Попри різке зростання відвантажень, резервуари для зберігання на важливому експортному терміналі країни на острові Харг переповнені нафтою", - пише видання.

Минулого тижня усі великі резервуари нафтосховищ на острові Харг були заповнені частково, а вже вчора, через кілька днів після початку атак Ізраїлю, вони переповнені.

Співзасновник компанії, яка спеціалізується на моніторингу торгівлі нафтою за допомогою супутникових знімків TankerTrackers.com, Самір Мадані також підтвердив, що "зростання запасів сирої нафти на острові" стало помітне.

TankerTrackers.com інформує, що за 5 днів після початку атак 13 червня Іран експортував в середньому 2,33 мільйона барелів на день, що на 44% більше, ніж середній показник за рік до 14 червня. Нафта зберігається в щільно заповнених резервуарах у Харзі, що робить її більш вразливою до атак, ніж вантажі на суднах, розкиданих по Перській затоці або на шляху до Китаю.

Також, згідно з доповіддю S&P Global Commodity Insights за минулий рік, Іран може зберігати близько 28 мільйонів барелів нафти на острові Харг, а минулого місяця було завершено реконструкцію двох резервуарів місткістю 1 мільйон барелів.

Крім того, наступною ознакою вивозу нафти є рух танкерів, що видно на знімках.

Судна стоять далеко від острова до останнього моменту, а потім поспішають до термінала, де швидко завантажуються.