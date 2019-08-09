Іран: ЄС не виконав своїх зобов'язань щодо ядерної угоди

"Іран буде продовжувати скорочувати свої ядерні зобов'язання до тих пір, поки інші сторони не виконають свої"

Європейські підписанти Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми не виконали своїх зобов'язань.

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters, про це заявив керівник Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

"На жаль, європейські сторони не виконали свої зобов'язання ... Угода не є вулицею з одностороннім рухом, і Іран буде діяти відповідно, як ми робили досі, поступово скорочуючи виконання наших зобов'язань", - сказав він після зустрічі з виконуючим обов'язки глави МАГАТЕ Корнелем Ферутою.

На цю заяву вже відреагували в ЄС. За словами міністра закордонних справа Франції Жан-Ів ле Дріана, оголошене Іраном скорочення виконання зобов'язань по СВПД є негативним фактором, але діалог про повернення до ядерної угоді ще можливий.

"Дії, які вони зробили, є негативними, але не остаточними. Вони можуть повернутися до угоди, і шлях для діалогу все ще відкритий", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Europe 1.

Нагадаємо, що лідери G7 на саміті уповноважили французького президента Емануеля Макрона вести діалог з Іраном.

Макрон під час зустрічі на полях саміту запропонував Трампу план щодо Ірану.

Згідно з цією інформацією, він має на увазі надання Тегерану можливості продавати певну кількість нафти в обмін на низку зобов'язань, зокрема, дотримання умов ядерної угоди, обговорення плану дій після закінчення терміну її дії в 2025 році, а також вжиття заходів щодо деескалації конфлікту в Перській затоці. Високопоставлений американський чиновник назвав пропозицію Макрона невдалою.

Нагадаємо, що після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди щодо ядерної програми Ірану в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину взятих в його рамках зобов'язань. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Ісламської Республіки і відправив у регіон військові кораблі і бомбардувальники.