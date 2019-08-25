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Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу
Лідери країн "Великої сімки" погодили план спільних дій щодо Ірану.
Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном Фото: reuters.com

Про це зазначив у неділю, 25 серпня, президент Франції Еммануель Макрон, якому як главі держави, що головує в G7, доручено передати Тегерану спільне послання групи семи, повідомляє DW.

Як пояснив Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI, документ містить опис "наших цілей".

За його словами, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.

Подробиці тексту послання "групи семи" Тегерану не повідомляються.

Напередодні, в перший день саміту G7, що проходить у французькому Біаріці, його учасники на переговорах щодо Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї, пише dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Іодночас президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".

Напередодні видання Bloomberg повідомило з посиланням на французького і американського чиновників, що Макрон під час зустрічі на полях саміту запропонував Трампу план щодо Ірану.

Згідно з цією інформацією, він має на увазі надання Тегерану можливості продавати певну кількість нафти в обмін на низку зобов'язань, зокрема, дотримання умов ядерної угоди, обговорення плану дій після закінчення терміну її дії в 2025 році, а також вжиття заходів щодо деескалації конфлікту в Перській затоці. Високопоставлений американський чиновник назвав пропозицію Макрона невдалою, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди щодо ядерної програми Ірану в травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину взятих в його рамках зобов'язань. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Ісламської Республіки і відправив у регіон військові кораблі і бомбардувальники.

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