Іран заперечує постачання дронів-камікадзе для війни в Україні
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив, що Іран постачав безпілотники до росії для використання на війні в Україні. Про це з посиланням на сайт МЗС країни пише інформагенція Сіньхуа.
"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану новину про поставку безпілотників Ірану росії для використання в українському конфлікті безпідставною і не підтверджує її", - заявив Канаані.
Він додав, що з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Іран завжди оголошував про "принципову та чітку політику щодо активної неупередженості та протидії війні, підкреслюючи необхідність політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства".
За словами речника Міністерства закордонних справ Ірану, "Іран завжди наголошував на необхідності вирішення розбіжностей мирним шляхом - шляхом діалогу".
Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе вже застосовували для численних атак по Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині. В ніч на 5 жовтня 2022 року іранськими дронами Ррф атакувала місто Біла Церква на Київщині.
Раніше повідомлялося, що в Україні розробляють систему протидії іранським дронам.
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