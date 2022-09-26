В Україні розробляють систему протидії іранським дронам

Всі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 вивчаються українськими фахівцями, розробляється найефективніша система протидії їм

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ

"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно», - сказала Гуменюк.

Вона закликала місцевих жителів територій, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, терміново переходити в укриття. Адже можна отримати поранення як від іранського безпілотника, так і від ударів ЗСУ, які намагатимуться знищити об’єкт.

Гуменюк пояснила принцип дії іранського безпілотника та відзначила, що він атакує об’єкт, призначений для ураження, і розривається сам від вибухівки, яку несе.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня 2022 року доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

МЗС України повідомило тимчасовому повіреному у справах Ірану в Україні про рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства через факти використання військами рф зброї іранського виробництва.

18 вересня росія завдала серйозної шкоди українським військам за допомогою нещодавно поставлених іранських безпілотників Shahed-136. Перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2" вони за останній тиждень обстріляли бронетанкові та артилерійські позиції ЗСУ на північному сході Харківської області.

Shahed-136 може використовуватися в парі: один безпілотник націлюється на радіолокаційну систему, другий – на артилерійську установку. Заявлений радіус дії дрона - 2500 кілометрів. Ці апарати відносно невеликі й літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їх виявлення системами ППО.

За добу 22 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які загарбники маркують як "Герань-2".

Читайте також: Посла Ірану позбавлено акредитації через удари іранських безпілотників - МЗС України.