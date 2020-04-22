ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран запустив перший військовий супутник Noor
Назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло"
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Iran Front Page, зазначає "Укрінформ".
"Супутник був запущений двоступеневою ракетою-носієм в центральному Ірані в середу, 22 квітня 2020 року. Він був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні. Це головне досягнення в космічній галузі Ірану", - йдеться у повідомленні.
Назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло".
Як повідомляв "Укрінформ", у лютому, після двох невдалих торішніх спроб, Ірану знову не вдалося вивести свій супутник Zafar на орбіту - ракета-носій не змогла набрати належної швидкості.
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