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Іран запустив перший військовий супутник Noor

Назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло"
Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.
Іран запустив перший військовий супутник Noor Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Iran Front Page, зазначає "Укрінформ". 

"Супутник був запущений двоступеневою ракетою-носієм в центральному Ірані в середу, 22 квітня 2020 року. Він був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні. Це головне досягнення в космічній галузі Ірану", - йдеться у повідомленні. 

Назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло". 

Як повідомляв "Укрінформ", у лютому, після двох невдалих торішніх спроб, Ірану знову не вдалося вивести свій супутник Zafar на орбіту - ракета-носій не змогла набрати належної швидкості. 

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22 04 2020 12:49
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