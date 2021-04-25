ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран запустив серійне виробництво власної вакцини від COVID-19
Уперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати
Фото: РБК-Україна
В Ірані розпочалося серійне виробництво власної вакцини від COVID-19 COVIRAN, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Анатолійське агентство новин.
Агентство зазначає, що зараз випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.
За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.
Уперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.
Нагадаємо, що у світі вже зробили майже 1 мільярд COVID-щеплень
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25 04 2021 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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