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У світі вже зробили майже 1 мільярд COVID-щеплень - Bloomberg

Кампанії вакцинації від коронавірусу охопили практично 96% жителів світу, які мешкають у країнах, де це відбувається найбільш активно
Через 150 днів після затвердження медичними регуляторами першої вакцини від COVID-19, у світі загалом налічується уже майже 1 мільярд введених доз.
У світі вже зробили майже 1 мільярд COVID-щеплень - Bloomberg Фото: Google

Про це повідомляє в п’ятницю американське видання Bloomberg із посиланням на дані власного трекеру вакцинації, передає "Укрінформ".

"Станом на 22 квітня було введено понад 966 мільйонів доз, і в найближчі дні світ повинен перетнути межу в 1 мільярд. Це означає кінець початкової фази наймасштабніших у історії зусиль у галузі охорони здоров'я", - зазначає видання.

Кампанії вакцинації від коронавірусу охопили практично 96% жителів світу, які мешкають у країнах, де це відбувається найбільш активно. Однак подальші зусилля будуть не менш простими. Ще принаймні 21 місяць знадобиться для вакцинації 75% населення світу при нинішніх темпах 16 мільйонів уколів на день.

Водночас, потужні хвилі нових захворювань на COVID-19 продовжують охоплювати різні континенти, що стало причиною смерті понад 3 мільйонів людей.

Нагадаємо, що у США щеплення від коронавірусу однією дозою отримали понад 50% дорослих

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23 04 2021 17:50
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