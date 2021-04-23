У світі вже зробили майже 1 мільярд COVID-щеплень - Bloomberg
Про це повідомляє в п’ятницю американське видання Bloomberg із посиланням на дані власного трекеру вакцинації, передає "Укрінформ".
"Станом на 22 квітня було введено понад 966 мільйонів доз, і в найближчі дні світ повинен перетнути межу в 1 мільярд. Це означає кінець початкової фази наймасштабніших у історії зусиль у галузі охорони здоров'я", - зазначає видання.
Кампанії вакцинації від коронавірусу охопили практично 96% жителів світу, які мешкають у країнах, де це відбувається найбільш активно. Однак подальші зусилля будуть не менш простими. Ще принаймні 21 місяць знадобиться для вакцинації 75% населення світу при нинішніх темпах 16 мільйонів уколів на день.
Водночас, потужні хвилі нових захворювань на COVID-19 продовжують охоплювати різні континенти, що стало причиною смерті понад 3 мільйонів людей.
Нагадаємо, що у США щеплення від коронавірусу однією дозою отримали понад 50% дорослих
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