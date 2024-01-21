Іран запустив супутник Soraya
21 січня 2024, 15:29
Місяць
Іран вивів на низьку навколоземну орбіту орбіту супутник власного виробництва Soraya.
Про це повідомляє агентство Tasnim.
Триступенева твердопаливна ракета-носій Qaem-100 за 11 хвилин вивела космічний апарат на орбіту на висоті 750 км над Землею, заявили в уряді Ірану.
Міністр зв'язку та інформаційних технологій Ісса Зарепур розказав, що супутник Soraya важить близько 50 кілограмів.
Нагадаємо, що Іран планує запускати супутники у співпраці з росією.