Іран засудив атаки Британії і США по Ємену
По це повідомляє агентство новин Ісламської республіки Іран IRNA.
"Ці навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги та нестабільності в регіоні", – заявив Канаані.
За його словами, напади з боку США та Британії це навмисна дія, явно порушення суверенітету та територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародних законів і правил.
Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту попередити розповсюдження війни, нестабільності та відсутність безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій.
Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.