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Іран засудив атаки Британії і США по Ємену

12 січня 2024, 10:46
Іран засудив атаки Британії і США по Ємену
Фото: DW
Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані рішуче засудив удари США та Британії по низці міст Ємену.

По це повідомляє агентство новин Ісламської республіки Іран IRNA.

"Ці навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги та нестабільності в регіоні", – заявив Канаані.

За його словами, напади з боку США та Британії це навмисна дія, явно порушення суверенітету та територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародних законів і правил.

Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту попередити розповсюдження війни, нестабільності та відсутність безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій.

Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.

 

ІранЄменавіаудари

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