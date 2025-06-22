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ПОЛІТИКА

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на атаки США

22 червня 2025, 08:57
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на атаки США
Amir Cohen/Reuters
У Цахалі попередили населення, що після отримання сповіщення варто пройти до бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.

Іран запустив у бік Ізраїлю ракети вранці, 22 червня, у відповідь на атаку, яку було здійснено вночі Сполученими Штатами і Цахалом.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Захисні системи працюють, щоб перехопити загрозу", - повідомили ізраїльські військові.

У Цахалі попередили населення, що після отримання сповіщення варто пройти до бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.

"Залишати захищений простір дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Служби тилу", - підсумували в Цахалі.

Примітно, що ракетна тривога спрацювала в багатьох районах Ізраїлю, зокрема в центрі.

Обстріл здійснено на тлі погроз з боку Ірану. Раніше в Тегерані пригрозили "довгостроковими наслідками" через атаки з боку Ізраїлю і США.

"Наразі ВПС Ізраїлю діють для перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не герметична, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали ізраїльські військові.

"Більш ніж на 10 локаціях було зафіксовано падіння. На даний момент одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості в районі Шфела", - повідомили в національній медичній службі Ізраїлю MDA.

СШАІзраїльвійнаІран

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