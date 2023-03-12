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ПОЛІТИКА

Іран заявив про підготовку обміну полоненими з США

12 березня 2023, 18:39
Іран заявив про підготовку обміну полоненими з США
Фото: з вільних джерел
Наразі між США та Іраном відсутні дипломатичні відносини.

Іран та США найближчим часом проведуть обмін ув'язненими.

Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амірабдоллахян, передає Bloomberg.

Угода, напевно, стосується кількох американо-іранських громадян, затриманих у Тегерані.

"Якщо з боку США все піде добре, невдовзі ми можемо стати свідками обміну ув'язненими", - заявив Амірабдоллахян, не повідомивши подробиць.

Між США та Іраном наразі відсутні дипломатичні відносини. Їх розірвали в 1980 роци, після Ісламської революції.

У 2021 році країни провели обмін ув'язненими: американського дослідника китайського походження Сіюе Вана, звинуваченого владою Ірану в шпигунстві, відпустили на волю в обмін на визволення іранського вченого, професора Массуда Солеймані, арештованого в США.

Раніше повідомлялось, що Іран заявляє, що експорт нафти досяг найвищого рівня з моменту відновлення санкцій США.

ІранСША

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