Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
Про це Багері Кані написав в X (Twitter).
"Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану із балістичними ракетами та передачу їх до і з Ісламської республіки Іран припиняються", - йдеться в дописі.
Міністра закордонних справ Ірану додав, що скасовані були також накладені на фізичних та юридичних осіб санкції із списку 2231, зокрема, заморожування активів, а список буде видалено з сайту ООН.
"Всі національні або регіональні обмежувальні заходи і санкції, запроваджені ООН проти Ірану, мають бути скасовані", - сказав Кані.
В документі є положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди до другої половини 2023 року.
Тобто США та інші країни наполягають, що Іран і росія порушили вимоги резолюції, і цей факт має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.
Раніше стало відомо, що Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю.