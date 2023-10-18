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Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет

18 жовтня 2023, 20:49
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
Фото: DW
Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж балістичних ракет.

Про це Багері Кані написав в X (Twitter).

"Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану із балістичними ракетами та передачу їх до і з Ісламської республіки Іран припиняються", - йдеться в дописі. 

Міністра закордонних справ Ірану додав, що скасовані були також накладені на фізичних та юридичних осіб санкції із списку 2231, зокрема, заморожування активів, а список буде видалено з сайту ООН.

"Всі національні або регіональні обмежувальні заходи і санкції, запроваджені ООН проти Ірану, мають бути скасовані", - сказав Кані. 

В документі є положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди до другої половини 2023 року. 

Тобто США та інші країни наполягають, що Іран і росія порушили вимоги резолюції, і цей факт має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.

Раніше стало відомо, що Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю.

 

ІранООНракетиембарго

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